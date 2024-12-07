Правительство и правящая партия обещают стабилизировать ситуацию в стране

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Утром 8 декабря премьер-министр РК Хан Док Су и лидер правящей партии Сила народа Хан Дон Хун выступили с совместным обращением к народу страны из штаб-квартиры правящей партии в Сеуле. Их выступление состоялось на следующий день после неудачной попытки голосования по импичменту президенту страны Юн Сок Ёлю в Национальном собрании. Как заявил лидер правящей партии, большинство населения считает, что Юн Сок Ёль не способен нормально руководить страной до конца президентского срока, и поэтому ему следует уйти в отставку. В этой связи правящая партия и правительство будут искать выход из сложившейся ситуации. Он добавил, что до своего ухода в отставку президент не будет участвовать в управлении государством, в том числе, в решении вопросов внешней политики. Правящая партия предпримет усилия для того, чтобы расследование обстоятельств объявления чрезвычайного положения проходило прозрачно,- заявил Хан Дон Хун. Премьер-министр Хан Док Су отметил, что в нынешней ситуации самое важное – не допустить вакуума власти. Правительство будет действовать в соответствии с волей народа и предпримет максимум усилий для того, что нынешняя сложная ситуация была урегулирована как можно скорее. В числе наиболее важных задач он назвал сохранение южнокорейско-американского альянса и поддержание трёхстороннего сотрудничества с участием Японии. Хан Док Су призвал Национальное собрание стабильно работать, чтобы утвердить бюджет на следующий год.