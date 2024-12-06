Правительство РК готово принять меры по стабилизации рынка

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Правительство РК готово принять немедленные меры по стабилизации рынка. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Чхве Сан Мок, выступая 9 декабря на совещании с главами экономических и финансовых ведомств. Правительство готово направить на финансовый рынок дополнительные фонды увеличения стоимости капитала, то есть, средства, предназначенные для увеличения стоимости активов, в первую очередь, за счёт инвестиций в быстрорастущие и ценные акции,- отметил Чхве Сан Мок. Такие фонды на сумму 30 млрд вон (21млн долларов) уже были направлены на фондовый рынок, и на этой неделе планируется выделение дополнительных средств на сумму 70 млрд вон (48,5 млн долларов). Вскоре после этого последуют ещё 30 млрд вон (21 млн долларов). Структурные меры по улучшению ликвидности и притока иностранной валюты будут объявлены позднее в этом месяце,- добавил вице-премьер. На прошлой неделе курс корейской воны понизился до двухлетнего минимума, а фондовый рынок понёс значительные потери из-за крупных продаж за рубежом. В ответ правительство пообещало направлять на рынок по мере необходимости дополнительные фонды увеличения стоимости капитала.