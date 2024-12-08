Оппозиция предпримет вторую попытку импичмента президенту РК

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Ведущая оппозиционная Демократическая партия Тобуро планирует предпринять вторую попытку объявить импичмент президенту РК Юн Сок Ёлю. Как сообщила пресс-секретарь партии Кан Ю Чжон, на совещании правящей партии принято решение направить соответствующий законопроект в Национальное собрание 12 декабря, а голосование по импичменту провести 14 декабря. Если импичмент не будет утверждён, аналогичные законопроекты будут направляться в Национальное собрание каждую неделю,- отметила Кан Ю Чжон. 7 декабря голосование по импичменту не состоялось из-за отсутствия кворума, поскольку парламентская фракция правящей партии Сила народа отказалась в нём участвовать. В результате не удалось набрать необходимые для проведения голосования 2/3 голосов зарегистрированных депутатов. Демократическая партия Тобуро планирует представить в парламент 10 декабря законопроекты об импичменте министру юстиции Пак Сон Чжэ и начальнику полицейского управления Чо Чжи Хо, чтобы проголосовать за них 12 декабря.