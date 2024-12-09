Realmeter: Рейтинг президента РК упал до нового минимума

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Лишь 17,3% граждан РК положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны. Это новый минимальный показатель с момента вступления Юн Сок Ёля на пост президента. 79,2% южнокорейцев оценивают его деятельность отрицательно. Таковы результаты опроса 1.012 взрослых жителей страны, проведённого 5-6 декабря агентством Realmeter. Положительная оценка сократилась на 7,7%, а отрицательная выросла на 8,2% по сравнению с предыдущей неделей. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. По результатам отдельного опроса 1.012 взрослых жителей страны, проведённого в те же дни, рейтинг правящей партии Сила народа составил 26,2%, а крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро - 47,6%. Правящая партия потеряла 6,1%, а оппозиционная приобрела 2,4% голосов по сравнению с предыдущим опросом. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. Дополнительная информация представлена на веб-сайте национального комитета по изучению общественного мнения.