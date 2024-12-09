KDI: Неопределённость в экономике продолжается

Неопределённость в отечественной экономике продолжается. Об этом говорится в ежемесячном отсчёте о ситуации в стране, опубликованном 9 декабря Корейским институтом развития (KDI). Потребительский спрос остаётся низким 13 месяцев подряд. В частности, в октябре розничные продажи сократились на 0,8% по сравнению с годом ранее из-за сокращения продаж бытовой техники на 5,9%, средств связи и компьютеров - на 15,4%, а косметики - на 15,5%. Доходы гостиничного и ресторанного бизнеса сократились на 1,2%, а сферы услуг, связанной с искусством, спортом и отдыхом, - на 0,6%. Инвестиции в строительство снизились на 9,7%. Экспорт увеличился в ноябре на 1,4%, что на 3,2% меньше, чем в предыдущем месяце. Производство в сфере информационно-коммуникационных технологий выросло на 25,8%, но в сфере общего машиностроения оно сократилось на 18,2%. Производство нефтепродуктов уменьшилось на 17%, а нефтехимической продукции - на 3,6%. Снижение инфляции обусловлено исключительно сокращением спроса,- говорится в отчёте KDI.