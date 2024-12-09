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Президенту РК запрещён выезд из страны. Соответствующее решение принято министерством юстиции по запросу начальника управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц О Дон Уна. Специальная следственная группа в составе представителей полиции и прокуратуры, рассматривает подозрения в государственной измене, организации мятежа и злоупотреблении властью, выдвинутые в отношении Юн Сок Ёля в связи с объявлением чрезвычайного положения на прошлой неделе. Ранее представитель следственной группы не исключил возможности помещения Юн Сок Ёля под стражу. Действующий президент не может быть подвергнут уголовному преследованию по подавляющему большинству статей, за исключением тех, которые связаны с государственной изменой. Как отметил представитель следственной группы, для принятия дальнейших решений необходимо собрать все необходимые материалы. Не исключается также возможность личного допроса Юн Сок Ёля.