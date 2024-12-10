Представители РК, США и Японии обсудили ядерную проблему КНДР

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9 декабря представители РК, США и Японии обсудили в Токио пути решения северокорейской ядерной проблемы, подтвердив готовность к совместным действиям. Директор департамента внешнеполитической стратегии министерства иностранных дел РК Чо Гу Рэ, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк и директор департамента Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу отметили, что в нынешних условиях сотрудничество в решении северокорейских проблем приобретает особую важность. Обменявшись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом, представители трёх стран выразили единодушное мнение, что продолжающиеся угрозы и провокации со стороны Северной Кореи представляют серьезную угрозу миру и стабильности в регионе. Они отметили необходимость постоянного контроля за ситуацией, чтобы в случае необходимости принять эффективные ответные меры. Отметив важную роль Китая в урегулировании северокорейских проблем, участники встречи выразили готовность к активному взаимодействию с Пекином.