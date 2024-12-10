В Сеуле прошёл южнокорейско-японский туристический форум

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9 декабря в Сеуле состоялся южнокорейско-японский туристический бизнес-форум на тему «Расширение туристического опыта через сотрудничество в сопутствующих отраслях». Данное мероприятие было организовано министерством культуры, спорта и туризма РК в преддверии 60-летия нормализации отношений между Сеулом и Токио, которое будет отмечаться в следующем году. Министр Ю Ин Чхон и его заместитель Чан Ми Ран обратили внимание на обеспокоенность иностранных туристов ситуацией в РК в связи с недавним объявлением чрезвычайного положения и процедурой импичмента президенту страны. Они заверили японских представителей в том, что иностранным туристам ничто не угрожает, и все туристические объекты работают в обычном режиме. «Правительство страны прилагает все усилия для того, чтобы пребывание каждого иностранного гостя в РК было комфортным и безопасным»,- подчеркнула Чан Ми Ран. Она призвала участников форума оказать содействие развитию культурных обменов между двумя странами.