Ллойд Остин: Отношения США и РК остаются нерушимыми

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Отношения США и РК остаются нерушимыми. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая 9 декабря на пресс-конференции, которая состоялась на борту авианосца «Джордж Вашингтон», пришвартованного на военно-морской базе Йокосука недалеко от Токио. Высшее военное руководство США, включая объединённый комитет начальников штабов, поддерживает постоянную связь с партнёрами,- подчеркнул Остин. Выразив уверенность в способности РК преодолеть внутренние политические проблемы, он отказался от подробных комментариев. Отвечая на вопрос о возможности провокаций со стороны Северной Кореи на фоне политического кризиса в РК, глава Пентагона сказал: «Пока мы не видим признаков провокаций». Он добавил, что США продолжают внимательно следить за ситуацией. Изначально Ллойд Остин планировал посетить не только Японию, но и РК, однако в связи с объявлением чрезвычайного положения и отставкой министра обороны РК визит в Сеул был отменён.