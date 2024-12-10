Экс-министр обороны отказался от участия в судебных слушаниях

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Бывший министр обороны РК Ким Ён Хён отказывается присутствовать на судебных слушаниях по делу об объявлении чрезвычайного положения. Он не явится также и на заседании, на котором будет рассматриваться запрос прокуратуры о выдаче ордера на его арест, запланированное на 10 декабря. Накануне Ким Ён Хён сообщил о своём решении в прокуратуру. От его имени в суде будет присутствовать адвокат, который представит необходимые юридические документы. «Я извиняюсь за то, что причинил большое беспокойство и неудобства людям. Вся ответственность за сложную ситуацию лежит исключительно на мне. Мои подчинённые просто добросовестно следовали моим приказам, поэтому я прошу проявить к ним снисхождение»,- говорится в заявлении бывшего министра обороны, направленном в суд через адвоката. Ожидается, что решение об аресте Ким Ён Хёна будет принято поздно вечером 10 декабря или рано утром 11 декабря.