Принят закон о специальном постоянном прокуроре

Photo : YONHAP News

10 декабря на пленарном заседании Национального собрания утверждён законопроект о назначении специального постоянного прокурора по расследованию обстоятельств объявления президентом страны чрезвычайного положения. Документ, предложенный оппозиционной Демократической партией Тобуро, поддержали 210 из 287 депутатов, присутствовавших на заседании. 63 голоса отдано против, 14 воздержались. В голосовании приняли участие депутаты от правящей партии Сила народа. В соответствии с принятым законом, специальный прокурор будет проводить расследование обстоятельств объявления президентом страны чрезвычайного положения и попытки отстранить от власти Национальное собрание. Объектом расследования являются также бывший министр обороны Ким Ён Хён как сообщник президента, руководители спецслужб и члены правительства, в том числе, премьер-министр Хан Док Су. В отличие от обычного расследования, которое проводит специальный прокурор, в данном случае президент не может воспользоваться правом вето, хотя он может отложить назначение прокурора.