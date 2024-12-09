Национальное собрание РК утвердило бюджет на 2025 год

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10 декабря Национальное собрание РК на пленарном заседании утвердило бюджет страны на 2025 год в размере 673 трлн 300 млрд вон (471,5 млрд долларов). За утверждение бюджетного законопроекта проголосовали 183 из 278 депутатов, присутствовавших на заседании. 94 депутата голосовали против и один воздержался. Размер бюджета будущего года на 4 трлн 100 млрд вон меньше предложенного правительством. Оппозиционная Демократическая партия Тобуро в одностороннем порядке существенно сократила резервный фонд правительства, специальные расходы администрации президента, управления национальной безопасности, прокуратуры, полиции, комитета по аудиту и инспекциям. Сокращён также бюджет на выплаты процентов по государственным облигациям. Кроме того, сокращены расходы на проведение геологической разведки нефтяных месторождений в Восточном море. Бюджет на следующий год не был согласован политическими партиями впервые в конституционной истории страны. В отличие от других законопроектов, президент не может наложить вето на законопроект о бюджете. Сокращение на 4 трлн 100 млрд вон составляет лишь 0,6% бюджета, поэтому нет никаких оснований утверждать, что жителям страны будет нанесён ущерб.