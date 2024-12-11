Занятость в РК в ноябре возросла на 123 тыс. человек

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По данным национального статистического управления, опубликованным 11 декабря, численность занятого населения РК старше 15 лет составила в конце прошлого месяца 28 млн 821 тыс. человек. Это на 123 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост рабочих мест зафиксирован в сфере здравоохранения и социального обеспечения на 113 тысяч, а в образовательной сфере - на 106 тысяч. При этом в строительной отрасли занятость сократилась на 96 тысяч, в обрабатывающей промышленности - на 95 тысяч, а в сфере оптовой и розничной торговли - на 89 тысяч человек. Как и раньше, рост занятости достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так, в категории старше 60 лет созданы 298 тысяч новых рабочих мест. Одновременно занятость среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 170 тысяч, а от 40 до 49 лет - на 91 тысячу человек. Уровень занятости среди граждан трудоспособного возраста (15-64 года) составил 63,2%, увеличившись за год на 0,1%. Уровень безработицы сократился за год на 0,1%, составив 2,2% трудоспособного населения.