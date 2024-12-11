Пхеньян впервые сообщил о ситуации в РК

Photo : YONHAP News

Северокорейские СМИ возобновили критику в адрес Сеула, впервые сообщив о том, что в РК 3 декабря вводилось чрезвычайное положение. «Марионетка Юн Сок Ёль, столкнувшись с серьёзным политическим кризисом и угрозой импичмента, внезапно объявил чрезвычайное положение, вызвав шок в Южной Корее»,- говорится в сообщении агентства ЦТАК, опубликованном 11 декабря. Сообщается также о голосовании по импичменту Юн Сок Ёлю в Национальном собрании и массовых протестах в городах РК, участники которых требуют его отставки и привлечения к ответственности. Сообщение ЦТАК, опубликованное в центральной северокорейской газете «Нодон Синмун», сопровождается более чем 20 фотографиями массовых митингов. В нём говорится, что «политическая карьера Юн Сок Ёля может вскоре закончиться». После того, как 3 декабря в РК вводилось чрезвычайное положение, в северокорейских СМИ не было критических публикаций о руководстве РК.