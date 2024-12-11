«Челночная дипломатия» между РК и Японией приостановлена

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«Челночная дипломатия» между лидерами РК и Японии приостановлена, поскольку южнокорейскому лидеру Юн Сок Ёлю запрещён выезд из страны. Между тем, премьер-министр Японии Сигэру Исиба, выступая 10 декабря в бюджетном комитете нижней палаты парламента, подчеркнул важность отношений между Сеулом и Токио. Он выразил надежду на то, что двусторонние отношения останутся крепкими даже в случае смены власти в Сеуле. Таким образом, японский лидер допустил возможность отстранения президента Юн Сок Ёля от власти. Сигэру Исиба подчеркнул особенную важность в сложившейся ситуации межпарламентской дипломатии, частных и культурных обменов. Между тем, японские СМИ напоминают, что из-за сложной ситуации в РК после попытки введения чрезвычайного положения отложен визит в Сеул главы японского правительства. Он планировался на начало января 2025 года. Кроме того, из-за критики южнокорейцами политики Юн Сок Ёля в отношении Японии предстоящее развитие двусторонних отношений предсказать довольно сложно,- пишут японские СМИ.