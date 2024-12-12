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Политика

Главы МИД РК и Японии обсудили двусторонние отношения

Write: 2024-12-12 11:25:31Update: 2024-12-12 11:26:26

Главы МИД РК и Японии обсудили двусторонние отношения

Photo : YONHAP News

В ходе состоявшегося 11 декабря телефонного разговора министры иностранных дел РК и Японии Чо Тхэ Ёль и Такэси Иваи обменялись мнениями о текущей ситуации на Корейском полуострове и отношениях между Сеулом и Токио. Как сообщили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве, в ходе 20-минутного разговора Чо Тхэ Ёль рассказал о внутриполитической ситуации в РК и усилиях правительства по обеспечению стабильного государственного управления. Он подчеркнул, что южнокорейское правительство будет проводить внешнюю политику с учётом поступательного развития южнокорейско-японских отношений. Министры договорились продолжить совместную работу по развитию двустороннего сотрудничества, а также трёхсторонних связей с участием США. Они отметили важность тесного общения на разных уровнях в преддверии 60-летия нормализации отношений между РК и Японией, которое будет отмечаться в следующем году.
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