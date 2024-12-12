Чехия не отказывается от контракта с РК на строительство АЭС

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Чехия не намерена отказываться от заключения контракта на строительство атомной электростанции с южнокорейским консорциумом. Об этом заявил в интервью агентству Ёнхап исполняющий обязанности директора департамента новых ядерных технологий министерства промышленности Чехии Томас Эллер. Он подтвердил, что чешская сторона внимательно следит за ситуацией в РК и поддерживает регулярные контакты с Корейской корпорацией гидро- и атомной энергетики. В настоящее время стороны согласовывают технические и коммерческие аспекты участия южнокорейского консорциума в тендере на строительство двух энергоблоков АЭС Дукованы. Ранее в этом году южнокорейский консорциум во главе с Корейской корпорацией гидро- и атомной энергетики был выбран в качестве предпочтительного претендента на участие в проекте стоимостью 17 млрд долларов. Окончательное решение чешская сторона должна принять в марте 2025 года.