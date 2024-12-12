Профсоюз железнодорожников прекратил забастовку

Photo : YONHAP News

11 декабря администрация Корейской железнодорожной корпорации (KORAIL) согласилась удовлетворить основные требования профсоюза железнодорожников, в результате чего профсоюз принял решение прекратить забастовку. С 12 декабря движение поездов Сеульского метрополитена на линиях, которые совместно эксплуатируют KORAIL и корпорация Seoul Metro, осуществляется в обычном режиме. На восстановление нормального графика движения скоростных поездов KTX и Saemaeul, а также пассажирских Mugunghwa потребуется несколько дней, поскольку необходимо проверить техническое состояние подвижного состава. Администрация KORAIL согласилась повысить заработную плату сотрудников на 2,5% уже в этом году, решив вопросы с оплатой за сверхурочную работу, выплатой бонусов и надбавок за выслугу лет, а также переходом на четырёхсменный график работы в начале следующего года. Администрация обещала также прекратить приём на работу временных работников, увеличив постоянный штат компании. Генеральный директор KORAIL Хан Мун Хи извинился перед пассажирами за неудобства, связанные с забастовкой. Он пообещал предпринять максимум усилий для скорейшей нормализации графика движения.