Верховный суд утвердил приговор лидеру оппозиционный партии

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12 декабря Верховный суд РК окончательно утвердил приговор лидеру оппозиционной Партии инноваций Отечество Чо Гуку. Он приговорён к двухлетнему тюремному заключению и выплате штрафа в размере 6 млн вон (4.200 долларов). Чо Гук признан виновным в использовании служебного положения для получения его детьми льгот при поступлении в университет и вмешательстве в деятельность антикоррупционного органа. Это автоматически лишает его депутатского мандата в Национальном собрании и права баллотироваться на президентских выборах в течение пяти лет. Вскоре после оглашения приговора Чо Гук сказал, что он «смиренно принимает» решение суда. Бывший профессор юридического факультета Сеульского государственного университета, с 2017 по 2019 год он занимал должность секретаря президента Мун Чжэ Ина по гражданским вопросам. В сентябре 2019 года он был назначен министром юстиции, но через месяц ушёл в отставку.