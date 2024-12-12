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Политика

Приняты законы о спецпрокурорах в отношении Юн Сок Ёля и Ким Гон Хи

Write: 2024-12-12 16:18:35Update: 2024-12-12 16:34:00

Приняты законы о спецпрокурорах в отношении Юн Сок Ёля и Ким Гон Хи

Photo : YONHAP News

12 декабря на пленарном заседании Национального собрания РК приняты два законопроекта о назначении специальных прокуроров. Оба документа предложила ведущая оппозиционная Демократическая партия Тобуро. Один из них предусматривает назначение специального прокурора, который будет заниматься расследованием обстоятельств неконституционных действий президента страны Юн Сок Ёля, выразившихся в объявлении чрезвычайного положения. За него проголосовали 195 из 283 депутатов, присутствовавших на заседании. 86 голосовали против, двое воздержались. Второй утверждённый законопроект предусматривает назначение специального прокурора для расследования обвинений в отношении первой леди Ким Гон Хи. Оппозиционная Демократическая партия Тобуро обвиняет первую леди в манипулировании ценами на акции, получении дорогостоящих подарков и вмешательстве в дополнительные парламентские выборы 2022 года. В голосовании участвовали 282 депутата. 195 из них голосовали за, 85 против и двое воздержались. Нынешняя попытка принять данный документ – четвёртая по счёту. Президент дважды накладывал на него вето, а в ходе голосования 7 декабря он не набрал необходимого количества голосов. Для преодоления президентского вето необходимо набрать не менее 2/3 голосов депутатов, присутствующих на заседании.
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