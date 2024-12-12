Оппозиция подала новое ходатайство об импичменте Юн Сок Ёлю

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12 декабря основная оппозиционная Демократическая партия Тобуро вместе с пятью другими оппозиционными партиями представила в Национальное собрание новое ходатайство об импичменте президенту Юн Сок Ёлю из-за его неудавшейся попытки ввести чрезвычайное положение. Первое подобное ходатайство оппозиция направляла в парламент на прошлой неделе, но голосование по нему, назначенное на 7 декабря, не состоялось из-за отсутствия кворума. Тогда почти все законодатели от правящей партии Сила народа бойкотировали голосование. В соответствии с законом, голосование по законопроекту об импичменте должно пройти не ранее 24 часов и не позднее 72 часов после принятия документа профильным парламентским комитетом. Голосование планируется провести 14 декабря. Для объявления импичмента требуется поддержка не менее 2/3 из трёхсот депутатов. Оппозиционный блок состоит из 192 депутатов. Это означает, что предложение будет принято при поддержке восьми из 108 депутатов от правящей партии. До сих пор семь депутатов от партии Сила народа публично выразили поддержку импичменту.