Пекин удивлён заявлением Юн Сок Ёля о «китайских шпионах»

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Официальный Пекин «глубоко удивлён и недоволен» тем, что в своём телевизионном выступлении 12 декабря президент РК Юн Сок Ёль упомянул о случаях шпионажа с участием китайских граждан. Об этом заявила на брифинге в Пекине представитель МИД Китая Мао Нин. Китай обратил внимание на данную ситуацию и намерен решительно противостоять любым попыткам увязать собственные внутренние проблемы с соседней страной. Подобное развитие событий «не пойдёт на пользу здоровому и стабильному развитию отношений между Китаем и РК»,- подчеркнула Мао Нин. В своём выступлении Юн Сок Ёль упомянул недавний арест трёх граждан Китая, которые более двух лет наблюдали за военными объектами в РК. Он также вспомнил о 40-летнем китайце, который был задержан во время съёмки здания национальной службы разведки с помощью дрона. В этой связи Юн Сок Ёль напомнил, что оппозиция блокирует поправки в законодательство о шпионаже. Мао Нин заявила, что никаких решений по упомянутым Юн Сок Ёлем «шпионским делам» пока не вынесено.