S&P, Moody's и Fitch: Кредитный рейтинг РК стабильный

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Три крупнейших в мире рейтинговых агентства пришли к общему мнению, что кредитный рейтинг РК остаётся стабильным, несмотря на политические потрясения. 13 декабря вице-премьер, министр планирования и финансов Чхве Сан Мок провёл видеоконсультации с представителями агентств Moody's Ratings, Fitch Ratings и Standard & Poor's. Он подчеркнул, что финансовые рынки и антикризисные структуры страны функционируют в обычном режиме. Он напомнил, что в истории РК уже было два импичмента президентам, и они оказали лишь ограниченное влияние на экономику. Правительство делает всё возможное, чтобы обеспечить нормальную инвестиционную и деловую активность для всех участников рынка, включая иностранных инвесторов,- отметил вице-премьер. Управляющий директор Standard & Poor's Роберто Сифон-Аревало заявил, что меры финансовых властей отражают стабильность рыночной системы страны. Управляющий директор Moody's Мари Дирон отметила, что активные консультации правительства РК с мировыми инвесторами положительно влияют на кредитный рейтинг страны. Глобальный руководитель суверенных кредитов в Fitch Джеймс Лонгсдон сказал, что политическая ситуация не представляет угрозы для кредитного рейтинга РК.