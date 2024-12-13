Национальное собрание РК объявило импичмент Юн Сок Ёлю

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14 декабря Национальное собрание РК проголосовало за импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю из-за попытки ввести чрезвычайное положение. Предложение об импичменте, представленное Демократической партией Тобуро и пятью оппозиционными партиями, поддержали 204 депутата, 85 голосов отдано против, трое воздержались. Восемь бюллетеней признаны недействительными. В голосовании приняли участие все 300 законодателей. Правящая партия Сила народа решила принять участие в голосовании, но не голосовать за импичмент, однако 12 депутатов от правящей партии поддержали оппозицию. Для одобрения импичмента необходимо было набрать не менее 2/3 голосов депутатов. После того, как решение депутатов об импичменте поступит в кабинет министров, исполнение его обязанностей президента перейдёт к премьер-министру Хан Док Су. Национальное собрание в третий раз в истории страны объявило импичмент действующему президенту. В 2004 году парламентарии проголосовали за отставку тогдашнего президента Ро Му Хёна, а в 2016 году за отставку Пак Кын Хе. Ро Му Хён вернулся к исполнению обязанностей президента, так как Конституционный суд отклонил импичмент, а Пак Кын Хе не смогла завершить свой президентский срок.