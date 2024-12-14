Конституционный суд РК начинает рассмотрение импичмента Юн Сок Ёлю

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16 декабря Конституционный суд РК начинает рассмотрение решения Национального собрания об объявлении импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. 14 декабря парламентарии проголосовали за его отстранение от должности из-за попытки ввести в стране чрезвычайное положение. После того, как решение депутатов поступило в кабинет министров, исполнение обязанностей президента перешло к премьер-министру Хан Док Су. В первый день судебных слушаний Юн Сок Ёлю будет передана копия решения об импичменте и запрошен его ответ. Однако в данном случае ответ не является обязательным. После подготовки начнутся публичные судебные слушания, на которых в принципе должен присутствовать ответчик. У Конституционного суда есть 180 дней для того, чтобы подтвердить или отменить решение Национального собрания. Если импичмент будет утверждён, в течение 60 дней после вынесения решения Конституционного суда должны пройти внеочередные президентские выборы. Если решение будет одобрено, Юн Сок Ёль станет вторым президентом, отстранённым от власти в результате импичмента после Пак Кын Хе в 2017 году. Ранее, в 2004 году, парламентарии проголосовали за отставку тогдашнего президента Ро Му Хёна, но Конституционный суд тогда отклонил импичмент.