И.о. президента РК и президент США обсудили ситуацию после импичмента

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15 декабря исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су и президент США Джо Байден обсудили по телефону ситуацию на юге Корейского полуострова после импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. Они договорились поддерживать и развивать союз двух стран. Южнокорейское правительство будет продолжать стабильную внешнюю политику в общих интересах Сеула и Вашингтона,- отметил Хан Док Су. Он подчеркнул важность укрепления совместной обороны перед лицом общих вызовов, таких как ядерная угроза со стороны Северной Кореи. Хан Док Су подчеркнул, что управление государством будет осуществляться строго в соответствии с Конституцией и законами. Джо Байден выразил уверенность в том, что демократические основы в РК являются прочными. Хан Док Су поблагодарил Джо Байдена за его усилия в развитии сотрудничества между РК и США, а также между РК, США и Японией в течение его президентского срока. Джо Байден выразил уверенность в том, что южнокорейско-американский альянс останется опорой мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.