Чо Тхэ Ёль: РК готовится к приходу новой администрации США

Photo : YONHAP News

РК готовится к приходу к власти в США администрации Дональда Трампа и будет взаимодействовать с ней в полном объёме. Об этом заявил 15 декабря на пресс-конференции министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль. Он пообещал предпринять необходимые дипломатические шаги, чтобы не допустить вакуума безопасности в период после объявления Национальным собранием импичмента президенту страны Юн Сок Ёлю. Глава МИД подтвердил, что РК сохраняет полную готовность к отражению угроз и возможных провокаций со стороны Северной Кореи на основе сотрудничества с США и Японией. Отвечая на вопрос, не планирует ли он посетить Вашингтон, Чо Тхэ Ёль сказал, что такая поездка была бы полезной, поскольку есть вопросы, которые необходимо обсудить лично с уходящим в отставку госсекретарём США Энтони Блинкеном. Чо Тхэ Ёль пообещал сделать всё возможное, чтобы продолжать продвигать ключевые внешнеполитические инициативы.