Чхве Сан Мок: Деловые круги должны проявить лидерство

Photo : YONHAP News

16 декабря вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок встретился с руководителями шести ведущих экономических организаций страны – Корейской федерации малого и среднего бизнеса, Корейской федерации работодателей, Корейской федерации средних предприятий, Корейской торгово-промышленной палаты, Федерации корейской промышленности и Корейской ассоциации международной торговли. Вице-премьер призвал лидеров деловых кругов «проявить активное лидерство для обеспечения стабильности инвестиций, экспорта и трудоустройства», подчеркнул важность их участия в укреплении промышленной конкурентоспособности страны. Участники встречи в ответ отметили важность недопущения политического вакуума и сохранения стабильной экономической политики. Было отмечено также, что совместными усилиями правительства и бизнеса текущие трудности можно использовать для укрепления конкурентоспособности отечественной промышленности.