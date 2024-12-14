США ввели дополнительные санкции против КНДР

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Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против девяти физических и семи юридических лиц из КНДР и России, которые оказывали финансовую и военную поддержку Пхеньяну. Одновременно госдепартамент включил в санкционный список три объекта, связанных с разработкой баллистических ракет. Среди попавших под санкции заместитель начальника Генерального штаба Корейской народной армии Ким Ён Бок, глава разведывательного управления минобороны Ли Чхан Хо, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, министр обороны Но Гван Чхоль, ректор Военного университета имени Ким Ир Сена Ким Гым Чхоль и профессор физики университета имени Ким Ир Сена Им Сон Чжин. Санкции также затронули представителей банка «Квансон» в китайском Даньдуне и банка «Тэсон» в Пекине. Под санкции попали северокорейские Golden Triangle Bank и Okryu Trading Company. В санкционный список внесены также российские компании «Восток Трейдинг», «ДВ Инк», «Новосибирскоблгаз» и «Сибрегионгаз», которые, по данным минфина США, занимались поставками нефти и газа в Северную Корею. Попадание в санкционный список означает заморозку всех активов на территории США, запрет на въезд и любые сделки с гражданами США.