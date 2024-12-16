Юн Сок Ёль во второй раз отказался явиться на допрос

Юн Сок Ёль, отстранённый Национальным собранием РК от должности президента страны за объявление чрезвычайного положения, во второй раз не явился на допрос совместной следственной группы, которая рассматривает обстоятельства его противоправных действий. В состав группы входят представители следственного управления полиции, управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц и военной прокуратуры. Допрос должен был начаться в 10 часов утра 18 декабря. Следственная группа намерена вызвать его на допрос ещё раз. Повестка, направленная в администрацию президента по почте, была возвращена. Попытка курьерской доставки также оказалась неудачной. Юн Сок Ёль не явился на допрос уже во второй раз. Как сообщил журналистам адвокат Сок Тон Хёна, принимающий участие в защите Юн Сок Ёля, президент не обязан лично являться на допросы. Между тем, следственная группа может рассмотреть возможность задержания или ареста Юн Сок Ёля, если он продолжит игнорировать вызовы.