ГА ООН приняла резолюцию о правах человека в КНДР

Photo : KBS News

17 декабря Генеральная Ассамблея ООН консенсусом без голосования приняла резолюцию о правах человека в Северной Корее. В документе говорится о серьёзной ситуации с правами человека в Северной Корее и содержится призыв принять меры по её улучшению. В резолюции подчёркивается, что северокорейские власти ограничивают свободу мысли и совести, приняв такие законы как Закон о борьбе с реакционной идеологией и культурой, Закон о защите культурного языка Пхеньяна и Закон об образовании молодёжи. В ней содержится критика использования в Северной Корее принудительного труда для финансирования ядерной и ракетной программ. Резолюция содержит также требование к председателю Генассамблеи ООН провести встречу на высоком уровне для заслушивания свидетельств представителей общественных организаций и экспертов по вопросам нарушений прав человека в Северной Корее. Пхеньян назвал принятую резолюцию «провокационным документом, нарушающим суверенитет КНДР». Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюции о правах человека в Северной Корее 20 лет подряд, начиная с 2005 года.