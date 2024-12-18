Изменения климата требуют инноваций в сельском хозяйстве

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На фоне изменения климата правительство РК подготовило программу инноваций в сельском хозяйстве, реализация которой начнётся в следующем году. Данная программа представлена на совещании, состоявшемся 18 декабря в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства. В качестве первоочередной меры было решено разработать национальную систему реагирования на изменение климата, чтобы обеспечить стабильные поставки сельскохозяйственной продукции. Площади под выращивание яблок в провинции Канвондо решено увеличить с нынешних 931 гектара до 2 тысяч гектаров к 2030 году. В средне- и долгосрочной перспективе будут разрабатываться морозостойкие сорта яблок. Планируется также создать общегосударственную систему хранения овощей, производство которых зависит от погодных условий. Для решения проблемы перепроизводства риса его посевы будут сокращены на 80 тысяч гектаров, а освободившиеся площади будут заняты другими сельскохозяйственными культурами.