Администрация Трампа приступает к выстраиванию внешней политики

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Избранный президент США Дональд Трамп начинает выстраивать дипломатические отношения со странами, окружающими Корейский полуостров. За месяц до своей инаугурации Трамп сообщил о начале активных контактов с лидерами Китая, России и Японии. Эти страны могут оказать решающее влияние на безопасность Корейского полуострова. В частности, демонстрируя дружеские отношения с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, избранный президент США намекает на возможность личной встречи с ним. Выступая 16 декабря на пресс-конференции в своей резиденции «Мар-а-Лаго» в штате Флорида, Дональд Трамп заявил о намерении вступить в диалог с президентами России и Украины. Он отметил, что не только украинские, но и российские военные несут «астрономические» потери. Трамп не исключил возможности личных встреч с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Сигэру Исибой до своей инаугурации. В этой связи в Сеуле опасаются, что в том случае, если Трамп будет и дальше активно продвигать саммит с Северной Кореей, РК может оказаться изолированной от переговоров.