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Конституционный суд собирает документы по импичменту Юн Сок Ёлю

Write: 2024-12-18 14:58:52Update: 2024-12-18 15:01:10

Конституционный суд собирает документы по импичменту Юн Сок Ёлю

Photo : YONHAP News

Конституционный суд потребовал от Юн Сок Ёля, отстранённого от должности президента решением Национального собрания, представить до 24 декабря документы, касающиеся объявления чрезвычайного положения. Это, в частности, оригинал указа о его объявлении от 3 декабря, а также протоколы двух заседаний кабинета министров, проведённых до и после объявления чрезвычайного положения. Существуют подозрения, что заседания проходили с нарушениями установленной процедуры, а в министерстве административного управления и безопасности ранее сообщили, что протоколы заседаний не велись. Как сообщил 18 декабря журналистам представитель Конституционного суда Ли Чжин, запрос направлен накануне в администрацию президента в электронном виде. В рамках сбора доказательств о правомерности импичмента суд попросил Юн Сок Ёля представить план своей защиты и список доказательств невиновности. Документы, касающиеся подготовки и объявления импичмента, запрошены также в парламентском законодательном комитете.
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