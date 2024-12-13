Курс корейской воны самый низкий за 15 лет

Photo : YONHAP News

Курс национальной валюты на момент открытия Корейской биржи в 9 часов утра 19 декабря составил 1.453 воны за доллар, снизившись на 17,5 воны по сравнению с предыдущими торгами. Промежуточный валютный курс на 15:30 составил 1451,9 воны за доллар. Нынешний курс корейской воны – самый низкий с 16 марта 2009 года, когда был разгар мирового финансового кризиса. Национальная валюта заметно ослабла по отношению к доллару сразу после объявления в стране 3 декабря чрезвычайного положения. Её новое резкое падение 19 декабря последовало за снижением базовой процентной ставки в США на 0,25% до диапазона от 4,25 до 4,50%. Предыдущее снижение ставки также на 0,25% имело место в ноябре. Накануне вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок прогнозировал повышенную волатильность на валютном рынке в краткосрочной перспективе, если процентная ставка в США будет понижена.Как полагает управляющий Банком Кореи Ли Чхан Ён, в случае сохранения курса национальной валюты на уровне 1.430 вон за доллар, инфляция вырастет примерно на 0,05%.