В 2025 году РК не удастся привлечь 20 млн иностранных туристов

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В этом году правительство и туристическая индустрия РК приложили максимум усилий для привлечения в страну не менее 20 млн иностранных туристов. Однако эта цель не будет достигнута из-за глобального экономического спада, объявления чрезвычайного положения и процедуры импичмента президенту страны. По данным Корейской ассоциации туроператоров, отмены поездок и бронирования отелей остаются на низком уровне, однако количество новых бронирований сокращается. Спрос на поездки в РК иностранных туристов сократился в начале декабря на 2-3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Неблагоприятная ситуация может продолжиться и в первом квартале 2025 года. По прогнозу агентства Bloomberg Intelligence, число китайских туристов, которые посетят РК в первом квартале следующего года, не превысит 830 тысяч человек, что на 19% меньше по сравнению с тем же периодом текущего года. Совокупное число иностранцев, побывавших в РК с января по октябрь, составило 13 млн 740 тыс. человек, что на 54,7% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 94% больше, чем в 2019 году.