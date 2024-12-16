И.о.президента РК наложил вето на шесть законопроектов

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19 декабря исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су наложил вето на шесть законопроектов, утверждённых ранее в одностороннем порядке Демократической партией Тобуро. Хан Док Су применил право вето впервые после того, как он приступил к исполнению обязанностей главы государства после объявления импичмента президенту Юн Сок Ёлю. «У меня тяжело на сердце, когда я прошу Национальное собрание пересмотреть шесть законопроектов в это критическое время, когда сотрудничество между правительством и политическими партиями важнее, чем когда-либо»,- сказал Хан Док Су, выступая 19 декабря на внеочередном заседании правительства. «Правительство не может избежать принятия ответственного решения, когда под угрозой оказались дух Конституции и будущее нации»,- добавил он. Четыре законопроекта касаются сельского хозяйства, в том числе, управления излишками риса, а два – работы Национального собрания, включая процедуру принятия бюджета.