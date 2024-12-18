Следователи хотят допросить Юн Сок Ёля 25 декабря

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Специальная следственная группа, в составе которой представители полиции, управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц и военной прокуратуры, вызвала Юн Сок Ёля на допрос 25 декабря. Он временно отстранён от исполнения обязанностей президента решением Национального собрания. Следователи, которые рассматривают обстоятельства объявления в стране чрезвычайного положения, подозревают Юн Сок Ёля в организации мятежа и злоупотреблении властью. Первоначально его планировали допросить 18 декабря, но он не явился по вызову следователей, не объяснив причину. На этот раз повестка отправлена как по электронной почте, так и с помощью курьерской экспресс-доставки в резиденцию Юн Сок Ёля и администрацию президента. Если Юн Сок Ёль продолжит игнорировать вызовы на допрос, следственная группа может обратиться в суд за ордером на его задержание до 48 часов.