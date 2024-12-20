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США поддерживают контакты с временным руководством РК, которое активно работает над преодолением кризиса, вызванного импичментом президенту Юн Сок Ёлю. Об этом заявил 19 декабря на брифинге помощник госсекретаря США Курт Кэмпбелл. Он опроверг опасения по поводу того, что политические потрясения после неудачной попытки президента Юн Сок Ёля ввести чрезвычайное положение и последующая процедура импичмента негативно повлияют на сотрудничество между Сеулом и Вашингтоном. Кэмпбелл выразил поддержку исполняющему обязанности президента РК Хан Док Су, напомнив, что он хорошо известен в Вашингтоне, поскольку был послом РК в США с 2009 по 2012 год. Политическая неопределённость в РК не повлияет на «непоколебимую» приверженность Вашингтона альянсу с Сеулом,- подчеркнул Кэмпбелл. Он добавил, что США планируют провести личные встречи на высоком уровне с администрацией Хан Док Су.