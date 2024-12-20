Доллар укрепляется на фоне сильных экономических показателей США

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По состоянию на 9:15 утра 20 декабря курс национальной валюты составил 1.450,7 воны за доллар, что на 1,2 воны ниже цены закрытия предыдущего дня. Национальная валюта заметно ослабла по отношению к доллару сразу после объявления в стране 3 декабря чрезвычайного положения. Её курс стабильно превышает 1.450 вон за доллар. Укрепление доллара продолжается ещё и потому, что экономические показатели США оказались лучше ожиданий. Рост валового внутреннего продукта составил в третьем квартале 3,1%. Это на 0,3% выше предварительного прогноза. По сообщению министерства труда США, на прошлой неделе принято 220 тысяч заявок на пособие по безработице, что на 22 тысячи меньше, чем на предыдущей неделе. Индекс доллара, который представляет стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, составляет 108,46 пункта, что на 0,09% выше, чем в предыдущий день.