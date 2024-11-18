В РК запущен третий разведывательный спутник

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РК запустила третий военный разведывательный спутник. Как сообщили в министерстве обороны, запуск произведён 21 декабря в 20:34 по корейскому времени с помощью американской ракеты SpaceX Falcon 9 из Космического центра Ванденберг в Калифорнии. Спутник вышел на заданную орбиту, и в 23:30 был проведён первый сеанс связи с наземным центром управления полётами. Это дало возможность признать запуск успешным. РК запустила свой первый разведывательный спутник, оснащённый электрооптическими и инфракрасными датчиками для получения подробных изображений поверхности Земли, в декабре прошлого года. В апреле этого года на околоземной орбите был размещён второй спутник. Он оснащён радиолокационными датчиками с синтезированной апертурой (SAR), которые собирают данные с помощью микроволн независимо от погодных условий. Аналогичное оборудование установлено и на третьем спутнике. Планируется, что до конца 2025 года на орбите будут находиться пять южнокорейских разведывательных спутников. При совместной работе пять спутников будут осуществлять фотосьёмки земной поверхности с двухчасовыми интервалами.