С 1 по 20 декабря экспорт РК вырос на 6,8%

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По данным таможенного управления, за период с 1 по 20 декабря южнокорейский экспорт составил 40 млрд 300 млн долларов, что на 6,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Экспорт растёт в течение 14 месяцев подряд, однако темпы его роста замедляются с августа текущего года. За первые 20 дней декабря экспорт полупроводников увеличился на 23,4% в годовом исчислении, а их доля в общем объёме экспорта составила 20,4%, увеличившись на 2,7%. Экспорт запчастей для автомобилей вырос на 8,9%, а компьютерной периферии на 79,7%. С другой стороны, экспорт легковых автомобилей сократился на 0,2%, а нефтепродуктов на 14,6%. Поставки в Китай, США, Евросоюз и Вьетнам увеличились, а в Гонконг сократились. За первые 20 дней декабря импорт составил 39 млрд долларов, что на 7,5% больше по сравнению с прошлым годом. Профицит торгового баланса составил 1 млрд 348 млн долларов.