Правительство окажет дополнительную поддержку фондовому рынку

Photo : YONHAP News

Правительство РК готово принять дополнительные меры по стабилизации фондового рынка. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов Чхве Сан Мок, выступая 23 декабря на совещании с главами экономических и финансовых ведомств. Он, в частности, отметил, что правительство готово направить на финансовый рынок вторую часть дополнительных фондов увеличения стоимости капитала на сумму 300 млрд вон (207 млн долларов). Эти средства предназначены для увеличения стоимости активов, в первую очередь, за счёт инвестиций в быстрорастущие и ценные акции. Первая часть данных фондов на сумму 130 млрд вон (90 млн долларов) была направлена на фондовый рынок на прошлой неделе. Напомнив о том, что неопределённость как на внутреннем, так на мировых финансовых рынках сохраняется, Чхве Сан Мок призвал осуществлять круглосуточный мониторинг ситуации. Курс корейской воны находится на двухлетнем минимуме, а фондовый рынок понёс значительные потери из-за крупных продаж за рубежом.