Начались слушания по кандидатурам судей Конституционного суда

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23 декабря в Национальном собрании начались двухдневные слушания по кандидатурам судей Конституционного суда. Их цель – заполнить три вакансии в высшей судебной инстанции страны, в которой в настоящее время работают шесть судей. Полный состав суда из девяти человек необходим для проведения слушаний по импичменту президенту страны Юн Сок Ёлю. По закону для принятия решения об импичменте требуется поддержка не менее чем шести судей. 23 декабря проходят слушания по кандидатурам Ма Ын Хёка и Чон Ге Сон, рекомендованных Демократической партией Тобуро. Слушания по кандидатуре Чо Хан Чхана, рекомендованной партией Сила народа, запланированы на 24 декабря. Неясно, сможет ли исполняющий обязанности президента Хан Док Су назначить новых судей после их утверждения. Партия Сила народа утверждает, это может сделать только президент. Демократическая партия Тобуро заявляет, что назначение судей – не более чем формальность.