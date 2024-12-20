Группа Stray Kids в шестой раз на первом месте в Billboard 200

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Южнокорейская мужская группа Stray Kids в шестой раз заняла первое место в главном чарте альбомов Billboard 200 с альбомом Hop, который набрал 187 тысяч эквивалентных альбомных единиц в США. Ранее первое место в чарте занимали альбомы группы Oddinary и Maxident в 2022 году, 5-Star иRock-Star» в 2023 году и Ate в июле этого года. По количеству первых мест в чарте Billboard 200 группа Stray Kids сравнялась с BTS, Linkin Park и Dave Matthews Band. Billboard-200 оценивает самые популярные альбомы недели в США, измеряемые эквивалентными единицами, включая физические и цифровые продажи. 176 из 187 тысяч проданных альбомов Hop составила доля физических продаж. Название альбома имеет двойное значение - китайский иероглиф «гармония» и «хоп» из жанра хип-хоп музыки. Он состоит из 12 песен, включая хиты Walkin On Water, Bounce Back, U, а также сольные композиции, представленные во время последнего мирового турне группы.