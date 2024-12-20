Глава Shinsegae Group встретился с Дональдом Трампом

Photo : YONHAP News

Председатель Shinsegae Group Чон Ён Чжин сообщил журналистам о краткой встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. «Я обедал вместе с избранным президентом Трампом, и мы беседовали на различные темы»,- сказал Чон Ён Чжин корреспонденту агентства Ёнхап в аэропорту Атланты 21 декабря. Он добавил, что беседа длилась около 10-15 минут. Чон Ён Чжин - первый южнокореец, который встречался с Трампом после его победы на президентских выборах в прошлом месяце. Он в течение недели отдыхал в резиденции Мар-а-Лаго по приглашению Дональда Трампа-младшего, старшего сына избранного президента, с которым председатель Shinsegae встречался уже три раза в этом году. Чон Ён Чжин сказал, что не может раскрыть содержание своего разговора с избранным президентом США. Между тем, Трамп-младший и ряд других людей, с которыми он встречался, выразили заинтересованность в ситуации в РК после неудачного объявления чрезвычайного положения 3 декабря,- отметил Чон Ён Чжин.