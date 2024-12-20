ОКНШ: Конкретных признаков провокаций со стороны КНДР нет

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Южнокорейские военные постоянно наблюдают за активностью северокорейских войск, но пока не видят конкретных признаков провокаций. Об этом сообщил 23 декабря на брифинге представитель объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) вооружённых сил РК. Он напомнил, что Северная Корея в настоящее время сосредоточена на расширении военного сотрудничества с Россией и поддержании внутренней стабильности в преддверии Пленума Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, намеченного на конец года. Тем не менее, нельзя исключать возможности неожиданной военной провокации, приуроченной к важному политическому событию, например, запуска баллистической ракеты средней дальности (БРСД) с гиперзвуковой боеголовкой. В апреле Северная Корея заявила, что успешно запустила новую ракету такого типа. Сеул оценил запуск как «неудачный», хотя и признал, что Пхеньян скорее всего добился определённого прогресса в программе создания гиперзвукового оружия. В дальнейшем Север продолжит запуск воздушных шаров с мусором и проведение атак по глушению сигнала GPS, но намеренное создание военной напряжённости или организация конфликта маловероятны,- отметил представитель ОКНШ.