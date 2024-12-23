И.о.президента РК призывает парламент принять важные решения

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Исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су призвал Национальное собрание принять решения по законопроектам о назначении специальных прокуроров и судей Конституционного суда. Спецпрокуроры необходимы для расследования обвинений в отношении Юн Сок Ёля, отстранённого от должности президента, и его супруги Ким Гон Хи. Без полного состава Конституционного суда затруднительно принять решение об импичменте Юн Сок Ёлю. Выступая 24 декабря на заседании кабинета министров, Хан Док Су заявил, что правительство далеко не всё может сделать без сотрудничества с политическими кругами и народом. Политические партии должны мудро подойти к законопроектам о специальных прокурорах и назначению судей Конституционного суда. Если же они не приложат усилий для создания справедливой правовой базы, то в стране может ещё больше распространиться недоверие,- отметил Хан Док Су. Он выразил надежду на то, что Национальное собрание во главе со спикером У Вон Сиком примет решение, которое будет соответствовать Конституции.