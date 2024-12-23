Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

И.о.президента РК призывает парламент принять важные решения

Write: 2024-12-24 10:10:36Update: 2024-12-24 12:12:53

И.о.президента РК призывает парламент принять важные решения

Photo : YONHAP News

Исполняющий обязанности президента РК Хан Док Су призвал Национальное собрание принять решения по законопроектам о назначении специальных прокуроров и судей Конституционного суда. Спецпрокуроры  необходимы для расследования обвинений в отношении Юн Сок Ёля, отстранённого от должности президента, и его супруги Ким Гон Хи. Без полного состава Конституционного суда затруднительно принять решение об импичменте Юн Сок Ёлю. Выступая 24 декабря на заседании кабинета министров, Хан Док Су заявил, что правительство далеко не всё может сделать без сотрудничества с политическими кругами и народом. Политические партии должны мудро подойти к законопроектам о специальных прокурорах и назначению судей Конституционного суда. Если же они не приложат усилий для создания справедливой правовой базы, то в стране может ещё больше распространиться недоверие,- отметил Хан Док Су. Он выразил надежду на то, что Национальное собрание во главе со спикером У Вон Сиком примет решение, которое будет соответствовать Конституции.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >