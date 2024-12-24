РК поставит Ираку вертолёты Surion

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23 декабря Корейская аэрокосмическая корпорация (KAI) сообщила о подписании контракта с правительством Ирака на поставку вертолётов Surion стоимостью 94 млн долларов. Данная сумма составляет 3,6% прошлогодней выручки компании. Реализация контракта рассчитана на период с 31 марта 2025 по 31 марта 2029 года. Surion, принятый на вооружение в РК 11 лет назад, изначально был разработан как многоцелевой армейский вертолёт. За этот период появились более десяти его модификаций, в том числе, десантно-транспортные, санитарные, патрульные для береговой охраны, пожарные и лесоохранные вертолёты. На данный момент в РК используются около 300 вертолётов Surion в качестве военных и гражданских машин. К 2026 году планируется разработка новых модификаций, включая десантно-штурмовые и противоминные вертолёты. В прошлом году KAI представила Surion на авиашоу в Дубае и международной выставке авиационно-космической и оборонной промышленности ADEX в Сеуле.