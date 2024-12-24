В РК резко ухудшились потребительские настроения

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По данным Банка Кореи, опубликованным 24 декабря, индекс потребительских настроений (CCSI) составил 88,4 пункта, что на 12,3 пункта меньше, чем в предыдущем месяце. Из-за политической нестабильности, связанной с введением чрезвычайного положения, и увеличения волатильности на финансовых рынках ухудшение потребительских настроений оказалось максимальным за 16 лет с октября 2008 года. Сам индекс достиг минимального значения за последние два года. CCSI рассчитывается на основе шести показателей: текущего уровня жизни, прогноза уровня жизни, прогноза доходов домохозяйств, прогноза потребительских расходов, оценки текущей экономической ситуации и прогноза будущей экономической ситуации. Показатель ниже ста указывает на преобладание пессимистических настроений над оптимистическими. Прогнозируемый уровень инфляции на следующий год, отражающий ожидания потребителей, составил 2,9%, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. CCSI был рассчитан на основании результатов опроса 2.500 домохозяйств, проведённого с 10 по 17 декабря по всей стране.